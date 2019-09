Activiste veilig in VS na vlucht uit Pakistan

Een vooraanstaande Pakistaanse mensenrechtenactiviste is naar de Verenigde Staten gevlucht nadat ze maanden ondergedoken had gezeten in haar thuisland, meldt de BBC. Gulalai Ismail werd door de Pakistaanse autoriteiten gezocht omdat ze zich hard tegen het leger had uitgesproken. Ze beschuldigen Ismail van „activiteiten tegen de staat”.

De activiste voelde zich gedwongen Pakistan te ontvluchten. „Als ik jarenlang gemarteld zou zijn in een gevangenis, was mij uiteindelijk het zwijgen opgelegd”, zei ze. Volgens de vader van Ismail lopen er zes zaken tegen zijn dochter in Pakistan. Ze zou hebben gevreesd voor haar leven.

„Ik heb verschrikkelijke tijden meegemaakt”, laat de activiste weten in een statement. „Ik ben bedreigd, geïntimeerd en mag van geluk spreken dat ik nog in leven ben.”

De 32-jarige Ismail heeft politiek asiel aangevraagd in de Verenigde Staten en woont nu samen met haar zus in New York.