Activiste Thunberg (16) per boot naar VN-top in New York

Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is begonnen aan haar vaartocht naar New York, waar ze een VN-top wil bijwonen. De Zweedse tiener vertrok onder grote belangstelling uit het Engelse Plymouth in het zeiljacht Malizia II.

De reis naar de Verenigde Staten duurt waarschijnlijk ongeveer twee weken. Thunberg en de andere opvarenden nemen de boot omdat ze klimaatneutraal willen reizen. Ze hoeven in die periode niet op veel comfort te rekenen. Zo zijn geen douche of toilet aan boord van het 18 meter lange jacht, dat is voorzien van zonnepanelen.

De tiener zei zich niet druk te maken over de Spartaanse omstandigheden aan boord. „Je kan niet om veel vragen als je gratis naar de andere kant van de Atlantische Oceaan mag zeilen.” Ze neemt onder meer boeken en bordspelletjes mee om de tijd te doden.

Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactivist door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het Zweedse parlement. De activiste gaat na de overtocht naar Noord-Amerika deelnemen aan demonstraties en wil ook nog naar Canada, Mexico en Chili gaan.