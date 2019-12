Actievoerders Hongkong naar buitenlandse consulaten

Betogers in Hongkong vragen buitenlandse overheden om steun. Zo’n duizend activisten trekken langs diplomatieke posten van de EU, Japan, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

De betogers vragen de mogendheden in een petitie om „zij aan zij” te staan met Hongkong, door sancties op te leggen aan plaatselijke en Chinese functionarissen. „Buitenlandse regeringen moeten begrijpen hoe de stad wordt onderdrukt”, zei een deelneemster. „Wat gebeurt in Hongkong is geen lokale kwestie. Dit gaat over mensenrechten en democratie.”

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd. De voormalige Britse kolonie maakt sinds 1997 weer onderdeel uit van China, maar heeft meer zelfstandigheid dan andere delen van het land. Demonstranten eisen meer democratie en hebben ook andere eisen. China zegt dat „buitenlandse krachten” de onrust aanmoedigen.