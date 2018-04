Actiegroep vecht fietsverbod centrum Praag aan

Activisten in Tsjechië zijn naar de rechter gestapt om een fietsverbod in het centrum van de hoofdstad Praag aan te vechten. De vereniging Auto*Mat stelt dat de gemeente ten onrechte fietsers uit delen van het toeristische centrum wil weren.

De gemeente heeft bepaald dat met ingang van donderdag delen van het centrum die al als voetgangerszone bekendstaan en het beroemde Wenzelplein tussen 10.00 uur en 17.00 uur verboden terrein zijn voor fietsen. Volgens het gemeentebestuur zijn de vele fietsers een gevaar voor de schare voetgangers in het oude centrum. De vereniging Auto*Mat bestrijdt dit argument en stelt dat er in de afgelopen tien jaar in Praag slechts drie botsingen tussen een fietser en een voetganger zijn geregistreerd.

De stad heeft twee jaar terug al segways in het historische centrum verboden. Praag is een trekpleister en de stad kreeg vorig jaar 7,6 miljoen toeristen over de vloer. Dat is nog altijd zo’n tien miljoen mensen minder dan onze hoofdstad.