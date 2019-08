Actiegroep sloopt huurauto’s op Mallorca

Op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca heeft de extreem-linkse actiegroep Arran vernielingen aangebracht op huurauto’s uit protest tegen massatoerisme op het eiland. De groep plaatste video’s op internet waarop is te zien dat gemaskerde mannen twee huurauto’s slopen met hamers. Ook gebruiken ze graffiti en maken ze de banden kapot. De politie onderzoekt de zaak.

Het is niet de eerste keer dat Arran verantwoordelijk is voor dergelijke vernielingen. Eerder sloegen ze ook al toe in Barcelona en Valencia. De groep is van mening dat de huurauto’s vervuilend zijn en symbool staan voor de vele toeristen. Vorige maand werd nog een groot bord geplaatst in Barcelona met daarop de tekst ‘Toerisme doodt de stad’. In 2017 had de groep het gemunt op een toeristenbus, die werd tegengehouden en vernield.

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Spanje. Ook veel Nederlandse toeristen trekken naar het Zuid-Europese land.