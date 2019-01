Actie tegen vermeende terroristen in Barcelona

Meer dan honderd agenten zijn in actie in Barcelona en 45 kilometer verderop in Igualada tegen wat de politie een groep jihadisten noemt die een aanslag zou willen plegen. Er zijn al meerdere arrestaties verricht.

De politieactie is ‘Operatie Alexandria’ gedoopt en is begonnen na lang onderzoek door de nationale Spaanse autoriteiten. Spaanse media meldden dat de harde kern van deze groep bestaat uit vijf Algerijnen. Ze worden verdacht voorbereidingen te hebben getroffen voor terrorisme gericht tegen het nationale erfgoed en tegen de volksgezondheid. Ze worden ook verdacht van andere criminele activiteiten.