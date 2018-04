Actie tegen migranten op Franse bergpas

Circa honderd aanhangers van de militante rechtse beweging Generatie Identitair hebben zaterdag de col de l’Echelle bezet om migranten tegen te houden die via de 1762 meter hoge pas Frankrijk probeerden binnen te komen. De Franse krant Dauphiné Liberé meldde dat naast Fransen ook Italianen, Denen, Oostenrijkers, Engels en Duitsers meededen aan de actie.

De col de l’Echelle ligt op zes kilometer van de grens met Italië. De pas is populair bij vluchtelingen die vanuit Italië de oversteek naar Frankrijk willen maken. De in het blauw gestoken actievoerders hadden een afrastering van plastic gemaakt. Ook hadden ze voor twee helikopters gezorgd die boven de pas vlogen. Circa tien migranten die over de col vanuit Italië naar Frankrijk wilden reizen zouden zijn omgedraaid.

De prefectuur van het departement Hautes-Alpes liet weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden.