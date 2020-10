Actie Spaanse politie tegen handlangers ex-premier Puigdemont

De Spaanse politie is woensdag in actie gekomen tegen mogelijke illegale financiële hulp aan de gevluchte voormalige premier van Catalonië, Carles Puigdemont. Enkele honderden politiemensen deden mee aan huiszoekingen bij ongeveer dertig verdachten. Een onbekend aantal mensen werd gearresteerd.

Het gaat onder anderen om ondernemers die de onafhankelijkheidspartijen aanhangen en die in het verleden belangrijke politieke posten bekleedden.

Puigdemont vluchtte in 2017 naar België. Hij had daarvoor leiding gegeven aan de organisatie van een referendum over afscheiding van Spanje door de regio Catalonië. Dat referendum wordt door de centrale regering in Madrid als illegaal gezien en justitie in Spanje wil Puigdemont vervolgen.

De gevallen Catalaanse premier werd in 2019 in het Europees Parlement gekozen.