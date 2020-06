Actie Duitse politie tegen mensensmokkelaars

De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen een bende mensensmokkelaars op zeker veertien adressen invallen gedaan. Ook in Zweden werd een woning doorzocht.

De politie verdenkt in totaal acht mensen ervan dat ze Iraniërs met vervalste documenten vanuit Teheran via het Turkse Istanbul naar Duitsland hebben gebracht. Onder de verdachten is ook een Nederlander. Verder gaat het om zes Iraniërs en een Zweed.

Twee hoofdverdachten zitten vast. Er waren in Duitsland invallen op adressen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Hessen en Baden-Württemberg, waar 230 mensen bij betrokken waren.