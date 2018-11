Actie Duitse politie tegen mensensmokkel

De Duitse politie is dinsdag met veel mankracht in actie gekomen tegen een bende die wordt verdacht van mensensmokkel. In totaal werden 47 woningen doorzocht in drie deelstaten. Volgens een woordvoerster zijn vier personen gearresteerd. Zij zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het arrangeren van zo’n 200 schijnhuwelijken om mensen aan een verblijfstatus te helpen.

Ruim 570 agenten waren betrokken bij de grootschalige operatie. Die was vooral geconcentreerd in Berlijn, maar ook in Brandenburg en Noordrijn-Westfalen zijn huizen binnengevallen om bewijsmateriaal te verzamelen. Het onderzoek in deze zaak loopt al een jaar.