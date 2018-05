Achttien voorgangers aan boord van gecrasht toestel Cuba

Onder de slachtoffers van het vliegtuigongeluk dat vrijdag plaatsvond in Cuba, waren achttien voorgangers van de Kerk van de Nazarener en hun echtgenotes. Dat zei Maité Quesada van de Cubaanse raad van kerken vrijdag tegen nieuwsdienst Mundo Cristiano. Andere bronnen spreken over „minstens tien echtparen.”

De echtparen hadden deelgenomen aan een bijeenkomst op het seminarie van hun kerkverband in Havana en keerden met deze vlucht terug naar hun woonplaatsen in Oost-Cuba. Dr. Carlos Sáenz, regiodirecteur Midden-Amerika van het kerkverband, riep in een communiqué op tot gebed voor familie en nabestaanden.

Aan boord van het vliegtuig waren vijf buitenlandse passagiers. Ook het cabinepersoneel kwam uit het buitenland. Dat heeft de staatswebsite Cubadebate bekendgemaakt, zonder de nationaliteit van de slachtoffers erbij te vermelden. De meeste inzittenden van het vliegtuig kwamen uit Cuba. Meerdere bemanningsleden zouden uit Mexico komen. De Mexicaanse regering heeft bevestigd dat onder de doden Mexicaanse burgers zijn, maar bracht geen informatie naar buiten over de identiteit van de slachtoffers.

De Cubaanse luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación zou het ongeveer 39 jaar oude toestel hebben geleased van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Global, ook bekend onder de naam Damojh.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn bij de vliegtuigcrash, die aan meer dan honderd mensen het leven kostte.

De Boeing 737 crashte kort na het opstijgen op de internationale luchthaven José Martí bij Havana. Drie inzittenden zouden de crash hebben overleefd, maar zijn er slecht aan toe.

Het toestel had volgens staatsmedia 105 passagiers, onder wie meerdere kinderen, en negen bemanningsleden aan boord. De eindbestemming van de binnenlandse vlucht was de stad Holguin.

Het passagiersvliegtuig kwam neer op zo’n 20 kilometer ten zuiden van Havana. „We hoorden een explosie en zagen een grote rookwolk opstijgen”, zei de uitbater van een restaurant in de omgeving tegen persbureau Reuters. President Miguel Díaz-Canel ging naar rampplek.

Over de oorzaak van de crash bestaat nog onduidelijkheid. President Díaz-Canel zei dat de autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld.