Achttien vermisten na busongeluk bij Bayreuth

Na een ongeluk waarbij maandag op een Duitse snelweg een bus met 48 mensen in brand vloog, worden nog achttien mensen vermist. Dit heeft de politie laten weten. Er zijn dertig gewonden gevallen. De Beierse politie sprak eerder van zeventien vermisten en 31 gewonden.

Politiewoordvoerders zeiden tegen Duitse media dat ze vrezen „dat er weinig hoop is dat de achttien vermisten zich buiten de bus bevinden”. Van de bus, die volledig is uitgebrand, is weinig meer over.

De bus uit de Oost-Duitse regio Lausitz in Saksen reed over de autosnelweg A9 in de richting van Neurenberg. De bus botste rond 07.00 uur bij Münchberg in een file op een grote vrachtauto en vloog in brand.