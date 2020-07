Achttien Surinaamse advocaten in quarantaine

Op last van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten zijn achttien advocaten in quarantaine gegaan. Zij zijn allemaal in contact geweest met twee medewerkers van de rechtbank die besmet bleken te zijn met het coronavirus. Dat bevestigt Samantha Gajdradj, voorzitter van de Surinaamse Orde van Advocaten.

Ook de bekende Surinaamse raadsman Irwin Kanhai, die onder anderen ex-president Desi Bouterse bijstaat in het decembermoordenproces, mag het gerechtsgebouw niet in. Hij gaat wel naar zijn eigen kantoor. De duur van de isolatie verschilt per persoon, afhankelijk van het moment waarop ze in contact waren met de rechtbankmedewerkers.

De rechtbank heeft deze groep advocaten verboden om de zittingen bij te wonen. Het werk op de rechtbank gaat wel door, wel beperkt door de coronamaatregelen. Zo worden verdachten telefonisch gehoord. Enkele andere overheidsinstanties waar mensen positief zijn getest, zijn uit voorzorg gesloten. Het gaat onder andere om het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de afdeling Verkeers Technische Dienst van de politie.

Het aantal actieve coronagevallen in Suriname vertoont nog een stijgende trend, woensdagochtend stond de teller op 521. Het totaal aantal positief geteste personen is 1510, hiervan zijn 965 mensen genezen en 24 overleden. Het aantal patiënten op de ic-afdeling is de laatste dagen gestegen naar 11 terwijl 74 personen in het ziekenhuis liggen.