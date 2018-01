Achttien procent Fransen: Aarde is jong

Van de Fransen onderschrijft 18 procent de stelling dat God de aarde minder dan 10.000 jaar geleden heeft geschapen. Dat blijkt uit een onderzoek naar Franse steun voor complottheorieën.

De steun voor de stelling is het grootst onder Fransen van 35 jaar of jonger (24 procent) en neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Van de 65-plussers onderschrijft nog 14 procent de uitspraak.

Volgens het maandag gepubliceerde onderzoek van bureau Ifop neemt van de praktiserende rooms-katholieken 27 procent de stelling in meer of mindere mate voor zijn rekening.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel Fransen in complottheorieën geloven. Zo denkt 55 procent van de ondervraagden dat het ministerie van Volksgezondheid samenspant met de farmaceutische industrie om te verbergen dat vaccins schadelijk kunnen zijn. De betrokkenheid van de CIA bij de moord op Kennedy in 1963 vindt 54 procent geloofwaardig. Een derde denkt dat het aidsvirus is gemaakt in laboratoria en is getest op de Afrikaanse bevolking.