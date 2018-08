Achttien kanoërs op de Ardèche in Frankrijk terecht

De achttien kanoërs die donderdagmiddag spoorloos waren verdwenen nadat ze op de rivier Ardèche aan een tocht waren begonnen, zijn weer terecht. Wat er precies is gebeurd is onbekend.

Het zuidoosten van Frankrijk is getroffen door onweer en zware regenval. De Franse zender BFMTV meldde dat ongeveer honderd agenten op zoek waren naar de kanoërs. Ook werden drie helikopters ingezet.

Verder zijn enkele honderden mensen geëvacueerd van campings die in de buurt van de Ardèche liggen. De rivier is op enkele plaatsen buiten de oevers getreden en daarom zijn de campinggasten in veiligheid gebracht.

Zo zijn in totaal 126 Duitse tieners geëvacueerd van hun vakantiebestemming in Saint-Jean-de-Peyrolas in het noorden van het departement Gard. Ze waren op zomerkamp.

Een van hun begeleiders, een 70-jarige man, is vermist. Hij was in zijn caravan voor het noodweer gaan schuilen. Die caravan werd meegesleurd toen het water plotseling begon te stijgen.