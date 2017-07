Achttien doden door ongeluk in Noord-Beieren

Door een busongeluk op de Duitse autosnelweg A9 ten noorden van Bayreuth zijn maandagmorgen achttien doden gevallen en dertig mensen gewond geraakt. De bus was met twee chauffeurs en 46 passagiers op weg van Dresden naar het Gardameer in Italië. Bij de plaats Münchberg reed de bus in op een vrachtauto. De bus en truck brandden volledig uit.

De buspassagiers waren volgens Duitse media over het algemeen gepensioneerde vakantiegangers in de leeftijd van 66 tot 81 jaar oud. Het identificeren van de omgekomen slachtoffers zal moeilijk zijn. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Duitse media suggereren dat de bus te hard reed en op de vrachtauto is gebotst die achteraan een file stond.

Het is een van de ergste auto-ongelukken in Duitsland. Vlakbij de plek van het ongeluk was in 1990 een ander dieptepunt in de Duitse verkeershistorie. Toen kwamen op dezelfde snelweg tien mensen om het leven en raakten er ruim 120 gewond door een kettingbotsing in dichte mist.