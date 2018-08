MOSKOU(ANP/DPA) - Bij een helikopterongeluk zaterdagochtend in de buurt van de Russische stad Krasnojarsk, in Siberië, zijn alle achttien inzittenden om het leven gekomen.

De helikopter, een MI-8, viel direct na het opstijgen uit de lucht en vloog vervolgens in brand. Het toestel brandde volgens het Russische persbureau Tass volledig uit. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.