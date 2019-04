Achtste explosie schokt Sri Lanka

Een explosie in de buitenwijk Dematagoda van de Srilankaanse hoofdstad Colombo was zondag de achtste in een reeks aanslagen, meldt de zender Newsfirst op gezag van de politie. Door de zelfmoordaanslag in een wooncomplex kwamen drie agenten om het leven.

De Srilankaanse regering heeft een avondklok ingesteld vanaf 18.00 tot 06.00 uur maandagochtend vroeg. Het is 3,5 uur later in Sri Lanka dan in Nederland. Maandag en dinsdag zijn tot vrije dag uitgeroepen.

De autoriteiten hebben de belangrijkste social media geblokkeerd. Daarmee willen ze voorkomen dat allerlei ongefundeerde geruchten een eigen leven gaan leiden.