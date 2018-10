„Achterstand economie Italië onaanvaardbaar”

De Italiaanse economie blijft op „een onaanvaardbare manier achter” en zeker zeventien miljoen Italianen zijn daardoor in grote moeilijkheden gekomen. Dit heeft de minister van Financiën Giovanni Tria dinsdag gezegd in de marge van een zitting met de commissie financiën van het parlement.

Tria zei dat de achterstand van Italië met name tegen het licht van de economische groei in andere eurolanden niet langer vol te houden is. En de oorzaak dat de staatsschuld maar niet bedwongen kan worden, ligt juist in die lage groeicijfers, betoogde Tria.

De regering streeft er volgens de bewindsman naar de omvang van de staatsschuld aanzienlijk kleiner te maken. Momenteel bedraagt die staatsschuld 130 procent van het bruto binnenlands product. Slechts enkele landen staan er wat dat betreft slechter voor.

De regeringscoalitie van rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) wil ondanks de schuldenlast niet meer bezuinigen. Ze wil meer geld uitgeven omdat daar de economisch groei mee gediend zou zijn.