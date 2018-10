Achternicht schrijver Marquez ontvoerd

Ontvoerders in Colombia hebben omgerekend 4,4 miljoen euro losgeld geëist in ruil voor de vrijlating van een achternicht van de in 2014 overleden wereldberoemde schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez. De politie maakte dat woensdag bekend.

De 34-jarige Melissa Martinez Garcia werd al in augustus meegenomen door een groep gewapende mannen die haar tegenhielden in haar auto in de stad Santa Marta in het noorden van het land. „We denken dat dit een veelvoorkomend misdrijf is”, aldus de politie. Die kreeg twee telefoontjes waarin het geld werd geëist.

De vrouw is de kleindochter van Jaime, de broer van Gabriel Garcia Marquez.