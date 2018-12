Achternicht Nobelprijswinnaar Márquez bevrijd

Colombiaanse veiligheidstroepen hebben de achternicht gered van de wereldberoemde schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez. Ontvoerders hadden omgerekend 4,4 miljoen euro geëist voor de vrijlating van de 34-jarige Melissa Martinez Garcia.

President Iván Duque maakte de bevrijding van Garcia maandag bekend. De vrouw was eind augustus gekidnapt door gewapende mannen, die haar voertuig tegenhielden in de stad Santa Marta. Garcia is de kleindochter van de broer van de overleden Nobelprijswinnaar.

Het hoofd van de nationale politie zei tegen een lokale radiozender dat een groep rechtse voormalige paramilitairen achter de ontvoering zat. Tijdens de reddingsoperatie zouden vijftien mensen zijn opgepakt.