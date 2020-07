Achterneef Poetin gekozen tot leider van kleine politieke partij

Een achterneef van de Russische president Vladimir Poetin is gekozen als leider van een kleine politieke partij. Roman Poetin hoopt op zetels bij de parlementsverkiezingen in Rusland volgend jaar.

Roman Poetin, zoon van een neef van de president, is op een congres van de partij Het Volk tegen Corruptie zondag gekozen als aanvoerder. Hij was vorige maand lid geworden.

Net als zijn bloedverwant in het Kremlin, heeft Roman Poetin bij de Russische veiligheidsdienst FSB gewerkt. De 42-jaar oude partijleider laat weten dat de in 2014 opgerichte partij zo’n 4000 actieve leden telt en in september meedoet met de regionale verkiezingen.

De kersverse aanvoerder wordt door zijn partij aangeprezen als iemand met een brede achtergrond in de ambtenarij, politiek en het zakenleven. De partij wil corruptie bestrijden maar wil het beleid vanuit het Kremlin ongemoeid laten.

In maart meldde de Russische zakenkrant Kommersant dat Roman Poetin bezig was een andere politieke partij op te richten: Mensen van Zaken. Dat zou een rechts-conservatieve partij worden, gericht op ondernemers en kleine bedrijven. Destijds liet Poetin weten dat hij zijn politieke ambities niet had besproken met zijn machtige oudoom, maar dat hij ook geen problemen verwachtte.