In het noorden van Mali zijn zondagochtend acht VN-medewerkers gedood door een aanval van gewapende aanvallers. Het is nog onduidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. Ook zijn er enkele gewonden gevallen.

Het incident gebeurde in de regio Adjelhoc. Het gaat om acht mensen van de VN-vredesmacht die op missie waren in het West-Afrikaanse land. Mahamat Saleh Annadif, die de missie leidt, zegt dat er een „robuuste, vlugge en gezamenlijke” reactie moet komen op de aanval.