Acht uit China gerepatrieerde Belgen uit quarantaine en naar huis

Acht Belgen die twee weken geleden in verband met het nieuwe coronavirus gerepatrieerd waren uit China en sindsdien in quarantaine verbleven in het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, mochten zondag het ziekenhuis verlaten. Twee andere Belgen, die pas later gerepatrieerd werden, moeten nog een tijdje in quarantaine blijven.

De groep Belgen werd afgelopen zondag uit de Chinese provincie Hubei overgevlogen naar Europa. Ze waren niet geïnfecteerd met het virus en verkeerden in goede gezondheid.

Een andere Belg, die wel besmet was geraakt, mocht zaterdag al naar huis. De man werd op 2 februari samen met de acht andere Belgen gerepatrieerd en testte positief op het nieuwe coronavirus. Hij werd onmiddellijk in strikte afzondering opgenomen in het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. Hij was echter nooit ziek en vertoonde ook geen symptomen.