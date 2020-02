Acht Syrische zakenlieden op sanctielijst EU

De Europese Unie heeft acht „prominente” Syrische zakenlieden toegevoegd aan de sanctielijst. Het regime van president Bashar al-Assad profiteerde direct van hun activiteiten, onder meer door projecten waarvoor grond van gevluchte mensen was onteigend, aldus de EU in een verklaring.

Het totale aantal Syriërs van wie de financiële tegoeden in de EU zijn bevroren staat nu op 277. Voor hen geldt ook een reisverbod naar Europa. Het gaat om ministers, zakenlui en andere steunpilaren van het regime. Verder zijn de Europese banktegoeden bevroren van 71 Syrische organisaties, waaronder de centrale bank en twee bedrijven van de acht genoemde zakenlieden.

Sinds 2011 lopen er Europese sancties tegen Syrië. De EU verbiedt olie- en wapenhandel, bepaalde investeringen en de handel in allerhande goederen en diensten met Syrië. Voor technologie die kan worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking of het in de gaten houden van internet- en telefoonverkeer gelden exportbeperkingen.

De huidige strafmaatregelen zijn geldig tot 1 juni.