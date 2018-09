Acht soorten vogels afgelopen jaren verdwenen

Acht vogelsoorten zijn vrijwel zeker de afgelopen jaren uitgestorven. Dat blijkt uit een studie van de Birdlife International. Daarmee zijn sinds het jaar 1500 ongeveer 187 vogelsoorten (in het wild) van de aarde verdwenen.

Oorzaken zijn de komst van uitheemse soorten, jacht en ontbossing. Vijf van de acht recent verdwenen soorten leefden in Zuid-Amerika. Daaronder is de Spix-Ara, die alleen in Brazilië voorkwam en voor het laatst in het wild in 2000 werd gezien. Er leven nog wel enkele exemplaren in gevangenschap.