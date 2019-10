Acht mensen gedood bij nationaal park Rwanda

In de buurt van een nationaal park in Rwanda hebben gewapende mannen acht mensen gedood en achttien verwond. Volgens de Rwandese politie zijn de slachtoffers inwoners van het dorp Kinigi dat afgelopen nacht werd aangevallen. Daarbij zijn machetes, messen en vuurwapens gebruikt.

Wie er achter de aanval zitten, is onduidelijk. Het nationaal park, dat veel toeristen trekt vanwege zijn vulkanen en berggorilla’s, ligt aan de grens met Congo. In het verleden hebben tegenstanders van de Rwandese regering vanuit Congo aanvallen uitgevoerd in het gebied.

Bezoekers van het park zijn volgens de Rwandese autoriteiten niet in gevaar geweest en zijn dat ook nu niet.