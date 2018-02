Acht jaar celstraf voor oud-gouverneur Rusland

De Russische oud-gouverneur Nikita Belig is donderdag tot acht jaar celstraf veroordeeld wegens corruptie. Een Russische rechtbank verklaarde Belig schuldig aan het aannemen van steekpenningen van een zakenman.

Belig heeft ontkend. Hij was gouverneur van de regio Kirov, die circa 800 kilometer ten noordoosten van Moskou ligt. In tegenstelling tot veel andere hoge regionale bestuurders maakte Belig deel uit van de oppositie tegen president Vladimir Poetin. Als gouverneur trok hij critici van het Kremlin aan als medewerkers. Ook Aleksej Navalni, de bekendste oppositieleider in Rusland, heeft als adviseur voor Belig gewerkt.