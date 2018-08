Acht jaar cel voor geweld in Charlottesville

Een Amerikaanse rechtsnationalist die vorig jaar betrokken was bij het geweld in Charlottesville is door een rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Tijdens een demonstratie van extreemrechtse alt-rightgroepen heeft hij met een aantal anderen een zwarte man in elkaar geslagen.

Het incident gebeurde in een parkeergarage en is gefilmd. Het slachtoffer liep een gebroken arm en letsel aan zijn ruggenmerg op. De dader, de 23-jarige Jacob Goodwin, zei dat hij uit zelfverdediging handelde. Naast hem zijn nog twee verdachten schuldig bevonden. Zij krijgen hun straf nog te horen.

In Charlottesville liep vorig jaar augustus een alt-rightbijeenkomst volledig uit de hand. Een rechtsextremist reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Deze James Fields staat terecht voor moord en kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een vrouw kwam bij de actie om het leven en er vielen 35 gewonden.