Acht gewonden door barbecueën in kelder

In het Duitse Bremen zijn acht mensen gewond geraakt tijdens een barbecue in de kelder van een huis. De slachtoffers, onder wie drie kinderen, liepen koolmonoxidevergiftiging op. „Dat is een acuut levensbedreigende toestand”, zei een woordvoerder van de brandweer. Een van de slachtoffers weigerde hulp.

Volgens de zegsman waren de slachtoffers niet op de hoogte van de gevaren van rook. De groep belde de ambulance toen één van hen onwel was geworden. De brandweer, die uiteindelijk met groot materieel uitrukte, meldt dat de koolmonoxidemelders van de brandweermannen direct afgingen, toen ze het gebouw binnenstapten.