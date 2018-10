Acht doden na mijnongeluk China geborgen

Reddingswerkers in China hebben tot nu toe acht lichamen geborgen van mijnwerkers die zijn omgekomen bij een instorting in een mijn in de provincie Shandong. Dertien mensen worden nog vermist, meldt het Chinese persbureau Xinhua.

Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag. De instorting van het gesteente is een direct gevolg van de mijnbouw, die in China als zeer gevaarlijk geldt. Er zijn amper veiligheidsvoorzieningen, het toezicht schiet tekort en mijnbouwbedrijven gooien het vaak op een akkoordje met lokale autoriteiten. De misstanden kosten elk jaar duizenden Chinese mijnwerkers het leven.