Acht doden in Chili door onlusten

Vijf mensen zijn zondag omgekomen tijdens een door plunderaars aangestoken brand in een kledingfabriek in de Chileense hoofdstad Santiago. Brandweermannen vonden de slachtoffers in de fabriek nadat ze het vuur hadden bestreden. Daarmee komt het totale aantal doden dit weekend op acht.

Drie mensen kwamen zaterdagavond (lokale tijd) om tijdens onlusten in Santiago door een brand in een supermarkt. Het vuur brand brak uit tijdens plunderingen, zei burgemeester Karla Rubilar zondagochtend vroeg.

„We moeten melden dat drie mensen zijn omgekomen bij een brand in een supermarkt. Twee mensen zijn in de vlammen omgekomen en een derde is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is later overleden”, vertelde Rubilar aan verslaggevers.

In Santiago braken twee weken geleden protesten uit tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. In de nacht van vrijdag op zaterdag stelde president Sebastián Piñera de noodtoestand in voor de hoofdstad na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken. Zaterdag schortte hij de tariefsverhogingen op, maar het blijft onrustig. Zaterdagavond is er een avondklok ingesteld in Santiago en directe omgeving en die geldt ook voor zondag vanaf 19.00 uur (lokale tijd).