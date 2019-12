Acht doden door paniek in discotheek São Paulo

In een discotheek in de Braziliaanse stad São Paulo zijn in de nacht van zaterdag op zondag acht mensen omgekomen nadat er paniek uitbrak. Dat gebeurde omdat politieagenten twee verdachten achterna gingen in de discotheek. Daarbij zou ook een schot zijn gelost.

Op het feest waren zo’n vijfduizend mensen aanwezig. Meerdere feestvierders keerden zich tegen de agenten en gooiden met flessen, waarop de politie besloot traangas de discotheek in te schieten. De acht slachtoffers werden vertrapt toen de paniek uitbrak.

In de discotheek was een Baile Funk-feest aan de gang. Dat is een populaire vorm van hiphop in Brazilië. De feesten gaan vaak gepaard met geweld, ook omdat rivaliserende bendes elkaar regelmatig treffen tijdens Baile Funk-feesten.