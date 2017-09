Acht doden door noodweer in West-Roemenië

Hevig noodweer gepaard met windsnelheden van 100 kilometer per uur heeft zondag een spoor van vernieling getrokken door het westen van Roemenië. Acht mensen kwamen volgens de hulpdiensten om het leven en ten minste 67 anderen raakten gewond.

Het weg- en treinverkeer in de regio kwam tot stilstand door ontwortelde bomen. Van verscheidene ziekenhuizen, scholen en woningen werd het dak afgeblazen. Tientallen steden en dorpen kwamen zonder elektriciteit te zitten en een aantal ook zonder leidingwater.

„Tegen het weer valt niet te vechten”, zei premier Mihai Tudose op tv. „De hele medische sector is gericht op het verzorgen van de gewonden.” De regering beloofde de getroffen gemeentes te helpen. De burgemeester van Timisoara, Nicolae Robu, zei over situatie in de stad dat hij zoiets nog nooit eerder had gezien. „Er zijn zelfs vrachtwagens omgewaaid”.