Door een gaslek zijn acht werknemers van een staalfabriek in China om het leven gekomen. Tien andere mensen raakten gewond en werden in het ziekenhuis opgenomen, meldde staatspersbureau Xinhua maandag.

Het ongeluk gebeurde in de fabriek van Songshan in de stad Shaoguan (provincie Guangdong). De autoriteiten stellen een onderzoek in naar de oorzaak van het gaslek.

In China gebeuren vaker arbeidsongevallen met doden en gewonden omdat veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.