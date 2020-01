Acht doden door brand in Tsjechisch tehuis

Door brand in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in de Tsjechische stad Vejprty zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Dat meldden de hulpdiensten. Verder zijn dertig gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van een van de gewonden is kritiek.

De brand brak zondagochtend vroeg door onbekende oorzaak uit op de jongensafdeling van het tehuis, meldde burgemeester Jitka Gavdunova van Vejprty. De brandweer wist het vuur in de loop van de ochtend te blussen met steun van inwoners van Vejprty. De burgemeester zei dat het tehuis over rookmelders beschikte. Maar die stonden alleen in de toiletten die door de bewoners werden gebruikt als rookruimtes.

Vejprty ligt in het noordwesten van Tsjechiƫ, niet ver van de grens met Duitsland.