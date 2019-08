Acht mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen door een hotelbrand in de Oekraïense havenstad Odessa. Nog eens tien mensen raakten gewond, meldden hulpdiensten in de Oekraïne.

De brand in hotel Tokyo Star brak kort na middernacht (lokale tijd) uit. Niet duidelijk is hoeveel mensen verbleven in het gebouw met 273 kamers.

Het duurde drie uur voordat de brandweer het vuur onder controle had. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.