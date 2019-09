Acht baby’s dood door ziekenhuisbrand Algerije

Acht baby’s zijn om het leven gekomen door een brand op de kraamafdeling van een ziekenhuis in het oosten van Algerije, meldden de hulpdiensten.

„We hebben 11 baby’s, 107 vrouwen en 28 personeelsleden kunnen redden”, zei een woordvoerder. De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis in Oued Souf, 500 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Algiers. „Helaas betreuren we de dood van acht baby’s, sommigen door brandwonden en anderen door het inademen van rook.”

Het was de tweede brand in de kraamkliniek in 18 maanden tijd. Een brand in mei vorig jaar veroorzaakte aanzienlijke schade, maar er vielen geen slachtoffers. Het ziekenhuis is een van de vijf in de stad, inclusief een gespecialiseerd oogziekenhuis met Cubaanse artsen.

De oorzaak van de brand van afgelopen nacht is nog onbekend.