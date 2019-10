Acht Afghanen in Calais uit koelwagen gehaald

Medewerkers van de Britse grensbewaking hebben in de haven van Calais acht Afghanen, van wie vier minderjarig, uit een koelwagen gehaald. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer zondagavond bevestigd. De twee Roemeense chauffeurs zijn aangehouden voor verhoor.

De Franse krant Voix du Nord meldde eerder dat de douane tien migranten, onder wie twee kleine kinderen, had aangetroffen. Ze zaten verstopt onder de dubbele vloer van een kleine truck van 3,5 ton, die diepvrieskip vervoerde maar lang niet vol zat. De verstekelingen, die zeiden sikhs te zijn, werden met lichte onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis in Calais, maar mochten dat ’s avonds verlaten.

In het Britse Essex zijn woensdag 39 migranten dood gevonden in een koelwagen. Het voertuig was vanuit Zeebrugge in België naar Engeland vertrokken.