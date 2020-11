Academicus aangekomen in Australië na vrijlating in Iran

De Australisch-Britse academicus Kylie Moore-Gilbert is vrijdag aangekomen in Canberra nadat ze woensdag werd vrijgelaten uit een Iraanse gevangenis. Dat melden Australische media. Moore-Gilbert heeft in Iran 800 dagen gevangen gezeten omdat ze beschuldigd werd van spionage.

Volgens Iran is Moore-Gilbert vrijgelaten na een gevangenenruil. Drie Iraniërs zouden zijn vrijgelaten in ruil voor de academicus. Australië zegt niets over de voorwaarden van de vrijlating.

Moore-Gilbert is docent islamitische studies aan de universiteit van Melbourne en werd in september 2018 in Teheran gearresteerd na een academische conferentie. Ze kreeg later een gevangenisstraf van 10 jaar in een geheim proces op beschuldiging van spionage. Zowel Moore-Gilbert als de Australische regering ontkende de beschuldigingen.

Er hebben dit jaar al twee uitwisselingen van gevangenen met Iran plaatsgevonden. Een Duitser werd in februari vrijgelaten en een Franse staatsburger in maart, ieder in ruil voor één Iraanse gevangene.