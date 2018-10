Abu Dhabi wil dat iedereen de Redder van de wereld ziet

Nog even en het duurste schilderij ter wereld wordt officieel tentoongesteld. De titel? ”Salvator Mundi”, ofwel: Redder van de wereld. Locatie? Het islamitische Abu Dhabi.

Een schilderij van Christus als dé publiekstrekker in een splinternieuw museum in de Verenigde Arabische Emiraten. Niet direct een voor de hand liggende gedachte, maar wel waar.

Eigenlijk zou het wereldberoemde schilderij ”Salvator Mundi” van Leonardo da Vinci afgelopen week al te zien zijn in het splinternieuwe kunstmuseum van Abu Dhabi, maar de tentoonstelling is uitgesteld.

In Abu Dhabi, onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten, verrees de achterliggende jaren een kunsttempel die moet wedijveren met het Louvre in Parijs. De naam is dan ook simpelweg Louvre Abu Dhabi.

Dat er in dit nieuwe Louvre werk van grote meesters zoals Picasso, Gauguin en onze ‘eigen’ Mondriaan en Van Gogh zouden hangen, was bekend. Maar later bleek dat er nog een absoluut topstuk te bewonderen zou zijn in de vorm van ”Salvator Mundi”.

Dat schilderij werd vorig jaar november bij veilinghuis Christie’s in New York verkocht voor 450 miljoen dollar. Daarmee is dit het duurste schilderij aller tijden. In eerste instantie bleef de koper geheim, maar het duurde niet lang of het lekte uit dat het schilderij naar Abu Dhabi zou gaan.

Dat wekte natuurlijk verbazing, want de Verenigde Arabische Emiraten herbergen met steden als Dubai en Abu Dhabi weliswaar zo’n beetje alle religies ter wereld, maar niet-islamitische Emirati’s moet je er met een lampje zoeken. In een land waar de autochtone bevolking vrijwel 100 procent islamitisch is, wordt dus van overheidswege het duurste schilderij ter wereld gekocht dat symbool staat voor dé kern van het christendom: de reddende Christus. Verbazingwekkend is nog een eufemisme.

Het verhaal wordt nog wonderlijker, want de Emiraten hadden een tussenpersoon bij de aankoop van dit schilderij. Dat was niemand minder dan de Saudische prins Badr bin Abdullah bin Mohammed al-Saud. En die zou op zijn beurt weer namens de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman hebben gehandeld.

Dat Saudi-Arabië bij een dergelijke transactie betrokken is, was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Maar onder de nieuwe kroonprins is weinig nog vanzelfsprekend. Een paar maanden geleden benoemde de kroonprins zijn leeftijdsgenoot Badr bin Abdullah zelfs tot minister van Cultuur van Saudi-Arabië – de eerste minister van Cultuur in het bestaan van het Saudische koninkrijk.

Gematigd

De bemiddeling bij de aankoop van de ”Salvator Mundi” past bij de pogingen van kroonprins Mohammed bin Salman om Saudi-Arabië om te vormen tot een „open, gematigd” land. Andere, meer gematigde Golfstaten doen immers soortgelijke dingen. Ze kopen westerse voetbalclubs op, of ze weten de organisatie van gigantische evenementen binnen te slepen. Laat er geen misverstand over bestaan: de aankoop van de ”Salvator Mundi” valt in dezelfde, puur wereldse categorie.

Hoe dat ook zij, het is duidelijk dat de ogen van de wereld de komende jaren niet om de Golfstaten heen kunnen. Tienduizenden zullen in 2022 naar Qatar afreizen voor het wereldkampioenschap voetbal. Andere massa’s haasten zich in 2020 naar Dubai voor de World Expo. En daar komt nu nog de grote groep mensen bij die naar Abu Dhabi gaat om de Redder van de wereld te zien. Hij hangt er voor iedereen. En Abu Dhabi heet u van harte welkom.