Verpakkingskunstenaar Christo gaat een 150 meter hoge piramide bouwen van olievaten in het golfstaatje Abu Dhabi. Christo (81) is onder meer bekend van de ingepakte Rijksdag in Berlijn.

De kunstenaar is al sinds 1979 bezig met de verwezenlijking van dit project, waarvoor 400.000 olievaten nodig zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw van de piramide begint. Het project heet Mastaba, dat is de benaming voor een piramide met een vlak dak.