Abu Bakr al-Baghdadi: de onzichtbare kalief

Leider Abu Bakr al-Baghdadi van Islamitische Staat stond bekend als de onzichtbare kalief. De geheimzinnige leider van een van de meest gevreesde terreurorganisaties in de geschiedenis, verscheen slechts zelden in de openbaarheid.

De afgelopen jaren was hij meerdere keren ten onrechte doodverklaard, onder meer door Rusland en Iran. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het nu wel gelukt Baghdadi uit te schakelen. Hij zei dat de in Irak geboren Baghdadi zichzelf heeft opgeblazen met een bomvest in een confrontatie met Amerikaanse speciale eenheden.

Baghdadi, die zichzelf ‘Kalief Ibrahim’ noemde, trok op 4 juli 2014 de aandacht van de wereld toen hij na de verovering van de Iraakse stad Mosul in de historische al-Nuri-moskee de gelovigen toesprak vanuit de preekstoel. Hij riep aanhangers op naar zijn kalifaat af te reizen. Duizenden vrijwilligers gaven daar gehoor aan en sloten zich aan bij de soennitische jihadisten.

De echte naam van de terroristenleider was Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Bagdad. De in 1971 geboren extremist had naar verluidt meerdere salafistische predikers in zijn familie.

Baghdadi studeerde islamitische wetgeving in de stad waar hij zichzelf naar heeft vernoemd (Bagdad). Hoe de jonge geestelijke zich ontpopte tot gewelddadig jihadist is onduidelijk. Feit is dat hij na de Amerikaanse inval in Irak gevangen heeft gezeten in het Amerikaanse Camp Bucca. Hij kwam vrij omdat hij niet belangrijk werd geacht.

De Irakees wierp zich in 2010 op als leider van al-Qaeda in Irak. Hij splitste zich later af van al-Qaeda en ging met zijn organisatie verder als Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL, ook vaak ISIS en Daesh genoemd). De terreurgroep, later omgedoopt tot Islamitische Staat, zwaaide op het hoogtepunt van zijn macht de scepter over gebieden in Syrië en Irak waar miljoenen mensen woonden. IS claimde de verantwoordelijkheid voor tientallen aanslagen in onder meer Nice, Parijs, Iran, Turkije en Egypte. Ook wekte IS afschuw met het verspreiden van beelden van de onthoofding van gevangenen uit onder meer Japan en Groot-Brittannië en van Egyptische christenen.

Als leider van IS gaf Baghdadi weinig bloot over zichzelf. Hij zou zelfs tijdens bijeenkomsten met zijn commandanten een masker hebben gedragen.

Na het instorten van het kalifaat van IS en de val van hun hoofdstad Raqqa in oktober 2017 liet Baghadi nauwelijks van zich horen. In september dit jaar dook er echter een aan Baghdadi toegeschreven audiobericht op waarin hij zijn aanhangers opriep IS-vrouwen te bevrijden die in Irak en Syrië in kampen zitten.