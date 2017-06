De Britse premier Theresa May kan geen absolute meerderheid meer halen in het Lagerhuis. Nu 633 van de 650 kiesdistricten zijn geteld, is die kans voor de Conservatieve Partij verkeken. Dat blijkt uit berekeningen van het Britse persbureau Reuters.

May’s partij is nu zeker van 308 zetels en kan de grens van 326 niet meer passeren.