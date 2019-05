Abou Jahjah stopt als politicus en activist

De omstreden Belgisch-Libanese publicist Dyab Abou Jahjah (47) stopt als politicus en activist. Hij wist met zijn partij Be.One geen zetel in het Brusselse parlement te bemachtigen.

“Ik blijf mijn mening geven over politiek, maar als activist of politicus is dit nu het einde na 20 jaar”, zegt hij tegen persbureau Belga. Wel blijft hij zijn partij ondersteunen. “Ik ben overtuigd dat Be.One volgende keer zal doorbreken.”

In 2016 verlieten enkele schrijvers uitgeverij de Bezige Bij vanwege de publicatie van het pamflet 'Pleidooi voor radicalisering' van Abou Jahjah, die als pro-Palestijns te boek staat. De krant De Standaard liet hem gaan als columnist omdat hij onvoldoende afstand nam van een aanslag in Jeruzalem tegen Israëlische militairen. In datzelfde jaar trok een uitzending van Zomergasten waarin hij te gast was bijna een half miljoen kijkers.