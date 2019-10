„Abortuswet Noord-Ierland strijdt met verdragen”

De strikte Noord-Ierse abortuswetgeving verdraagt zich niet met de mensenrechten. Dat oordeelde het Britse hooggerechtshof donderdag.

Het hof deed uitspraak in een zaak die de 29-jarige Sarah Ewart heeft aangespannen. De Noord-Ierse reisde in 2013 voor een abortus naar Engeland, omdat haar die in Noord-Ierland werd geweigerd. Artsen gaven aan dat haar kind waarschijnlijk in de baarmoeder of kort na de geboorte zou overlijden.

Rechter Siobhan Keegan stelde onder meer dat de Noord-Ierse abortuswet strijdt met bepalingen rond ernstige foetale afwijkingen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bernie Smyth van prolife-organisatie Precious Life sprak in een reactie op de BBC donderdag „van een zeer zwarte dag.”

Het Britse parlement besloot in juli het recht op abortus uit te breiden tot Noord-Ierland, als daar tegen 21 oktober geen nieuwe regering is. Noord-Ierland ontbeert al tweeënhalf jaar een regering, omdat het Noord-Ierse partijen niet lukt tot een regeerakkoord te komen. Als dat de komende weken toch lukt, kan een nieuwe regering de beslissing terugdraaien.