Abortus in heel Australië toegestaan

Abortus is sinds donderdag in heel Australië toegestaan. Het parlement van de laatste deelstaat waar de praktijk nog illegaal was, New South Wales, gaf groen licht voor abortus tot 22 weken.

De nieuwe wet schept ook ruimte voor zwangerschapsafbreking na 22 weken, maar vereist daarvoor toestemming van twee artsen.

De wet, waarop meer dan 100 amendementen kwamen, is met 26 stemmen tegen 14 aangenomen. Er was flinke tegenstand van conservatieve politici, mede op grond van hun persoonlijke geloofsovertuigingen. De rooms-katholieke aartbisschop van Sydney, de grootste stad van New South Wales (NSW), omschreef de aanname van de wet donderdag als „een zeer zwarte dag voor NSW.”

In de oude wetgeving, die 119 jaar geleden was opgesteld, stond er tot tien jaar gevangenisstraf op zowel het ondergaan als uitvoeren van een abortus. De praktijk was alleen toegestaan in het geval de zwangerschap de gezondheid van de vrouw in gevaar bracht.