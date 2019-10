Abortus en homohuwelijk ingevoerd in Noord-Ierland

Door het ontbreken van een functionerende regionale regering in Noord-Ierland zijn de Britse wetten rond abortus en homohuwelijk van kracht geworden in deze provincie. De noodzitting van het Noord-Ierse parlement maandagmiddag kon dat niet voorkomen.

De invoering hiervan is het gevolg van een besluit van het Britse Lagerhuis in juli, dat stelde dat de wetten die in de rest van het Verenigd Koninkrijk ook voor Noord-Ierland zouden gaan gelden als er op 21 oktober geen functionerend zelfbestuur zou zijn.

De protestantse DUP had vorige week een extra zitting van de Stormont (het regionale parlement) aangevraagd. Uiteindelijk zegden er dertig van de negentig parlementsleden toe te komen. Sommige partijen, zoals Sinn Fein, kondigden direct al aan niet mee te doen aan deze „politieke stunt.”

Vanaf het begin was daarmee duidelijk dat er niet voldoende leden waren om een nieuwe voorzitter te kiezen, en daarmee geldige besluiten te nemen. De Stormont had sinds januari 2017 niet meer vergaderd.

Zaken als abortus en huwelijk gelden als zaken voor het Noord-Ierse zelfbestuur. De grote pro-Ierse partij, Sinn Fein, stond vanouds onder invloed van de rooms-katholieke waarden rond abortus en huwelijk. Maar dat is veranderd, samen met de veranderingen in de Republiek Ierland. Aan de katholieke zijde sympathiseert vooral de kleinere en gematigde pro-Ierse SDLP nog met het pro-life-denken. Aan de protestantse zijde is dat de DUP, opgericht door dominee-politicus Iain Paisley.

DUP-leider Arlene Foster sprak maandagmiddag van een „schandelijke dag.” Tegenover hen die dit een moment om te vieren vonden zei zij: „Denk aan hen onder ons die dit een aanval op de menselijke waardigheid en het menselijk leven vinden.” Ze zei zich te bezinnen op juridisch advies.

Sinn Fein sprak van een „historische dag.” Partijleider Mary Lou McDonald verwelkomde de „decriminalisatie van vrouwen.”

Tot nu toe kent Noord-Ierland alleen het klassieke huwelijk van man en vrouw. Abortus is alleen mogelijk als het leven van de moeder in gevaar is.

In de jaren voordat de Stormont begin 2017 stil kwam te liggen, is er meermalen over abortus en homohuwelijk gestemd. Het verzet tegen de invoering daarvan werd steeds kleiner en hing vooral op de DUP.