Aboriginals zijn nog altijd achtergesteld

De oorspronkelijke inwoners van Australië, de Aboriginals, hebben nog altijd een achterstand op de gemiddelde bevolking. De doelen van de regering om onder meer hun levensverwachting te verlengen en leesvaardigheid te vergroten worden niet gehaald, blijkt uit een rapport dat maandag is gepubliceerd.

Australië telt circa 700.000 Aboriginals op een bevolking van 23 miljoen mensen. Zij woonden al 50.000 jaar voordat de Britten kwamen in het land, maar kennen nog altijd een veel hoger risico op zelfmoord, huiselijk geweld of een criminele veroordeling.

De kindersterfte onder de Aboriginals is wel teruggedrongen en meer telgen van de oorspronkelijke inwoners gaan op een jonge leeftijd naar school.

De Aboriginals willen erkenning in de grondwet. Die zou volgens hen onrechtvaardigheden kunnen tegengaan. Ze zijn verontwaardigd over de jaarlijkse viering van Australia Day, wanneer de aankomst van de eerste Britten in de haven van Sydney wordt gevierd; tot dat moment werd Australië als onbewoond gezien.