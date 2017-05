Aboriginals willen erkenning in grondwet

Leiders van de Aboriginals, de oorspronkelijke inwoners van Australië, zijn woensdag begonnen aan een driedaagse conferentie bij de beroemde en voor hen heilige rode rots Uluru (Ayers Rock). Doel van de bijeenkomst is te bepalen hoe Aboriginals in de grondwet van Australië moeten worden opgenomen.

In een van de eerste versies van grondwet werden de Aboriginals nog geclassificeerd als flora en fauna van het land. Later dit jaar houdt Australië een referendum over de positie van Aboriginals, die nog steeds geen goede en duidelijke grondwettelijke erkenning hebben.

De honderdduizenden oorspronkelijke bewoners werden lang gediscrimineerd. Zo werden kinderen weggehaald bij hun ouders en ondergebracht bij blanke gezinnen. De groep, 3 procent van de Australische bevolking, bungelt nog altijd onderaan de sociale ladder. De levensverwachting is fors lager dan die van andere Australiërs en in de gevangenissen zitten buitenproportioneel veel Aboriginals.